Саме підприємство також підтвердило займання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про ситуацію в Татарстані?

Ввечері 31 липня сталася пожежа на одному з найбільших НПЗ Європи "Нижньокамскнефтехим", що розташований у Татарстані. Підприємство розташоване за понад 1100 кілометрів від кордону з Україною.

На території "Нижньокамскнефтехима" триває локалізація осередку загоряння. До роботи залучено служби оперативного реагування,

– заявили на підприємстві.

Вибух у промисловій зоні Нижньокамська: дивіться відео

Згодом пожежу таки локалізували. Місцеві жителі розповіли, що до її початку чули вибухи на НПЗ, після чого з території підприємства піднявся густий дим.



Пожежа в Татарстані / Фото Exilenova+

За їхньою інформацією, загорівся цех з виробництва полістиролу. Вранці мер міста повідомляв про те, що в небі над Нижньокамськом система ППО знищила безпілотник.

В Росії палає НПЗ: дивіться відео

Вранці 31 липня ЗСУ вдалось атакувати одразу 2 об'єкти у Волгограді. Розподільчий центр Wildberries, який є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей. Також був атакований НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.