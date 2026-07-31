Наразі відомо, що у Волгограді палають два об'єкти:
- Розподільчий центр Wildberries – логістичний комплекс площею 44 000 метрів квадратних. Він є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.
- НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни й забезпечення паливом цивільного та державного секторів.
Також, за повідомленнями російських моніторингових каналів, у Волгограді працюють БПЛА зі скидами.
Зазначається, що під атакою перебуває і НПЗ у Нижнекамянську, що в Татарстані. Атакований був і Wildberries у Зеленодольську.
Окрім того, удару зазнав порт у Каспійську, що в Дагестані.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини