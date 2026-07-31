На данный момент известно, что в Волгограде горят два объекта:

Распределительный центр Wildberries – логистический комплекс площадью 44 000 квадратных метров. Он является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, что имеют важное значение для экономики страны и обеспечения топливом гражданского и государственного секторов.

Кроме того, по сообщениям российских мониторинговых каналов, в Волгограде действуют БПЛА, осуществляющие сбросы.

Отмечается, что под атакой находится и НПЗ в Нижнекамске, что в Татарстане. Атаке подвергся и Wildberries в Зеленодольске.

Кроме того, удар был нанесен по порту в Каспийске, что в Дагестане.