Само предприятие также подтвердило возгорание. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на телеграм-каналы.

Что известно о ситуации в Татарстане?

Вечером 31 июля произошел пожар на одном из крупнейших НПЗ Европы "Нижнекамскнефтехим", расположенном в Татарстане. Предприятие находится более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.

На территории "Нижнекамскнефтехима" продолжается локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования,

– заявили на предприятии.

Взрыв в промышленной зоне Нижнекамска: смотрите видео

Впоследствии пожар все-таки удалось локализовать. Местные жители рассказали, что перед его началом слышали взрывы на НПЗ, после чего с территории предприятия поднялся густой дым.



Пожар в Татарстане / Фото Exilenova+

По их информации, загорелся цех по производству полистирола. Утром мэр города сообщил, что в небе над Нижнекамском система ПВО сбила беспилотник.

В России горит НПЗ: смотрите видео

Утром 31 июля ВСУ удалось провести атаку на сразу два объекта в Волгограде. Распределительный центр Wildberries, который является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей. Также был подвергнут атаке НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.