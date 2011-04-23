Українські захисники вночі 27 липня провели точний удар по важливому елементу російської системи радіоелектронної боротьби в окупованому Криму.

Операція відбулася поблизу мису Фіолент, де розвідники виявили й вразили ворожу техніку. Ціллю став береговий комплекс "Мурманск-БН". Про це повідомили в ГУР МО.

Саме цю станцію окупанти використовують для радіорозвідки, перехоплення сигналів і приглушення зв'язку на короткохвильовому діапазоні.

ЗСУ знищили систему РЕБ окупантів: дивіться відео

Комплекс вважають однією з найцінніших систем у російському арсеналі РЕБ, адже його можливості дозволяють контролювати ефір на великих відстанях.

За даними української розвідки, дальність дії "Мурманск-БН" сягає до 5 000 кілометрів, тож його знищення є суттєвим ударом по технічних спроможностях окупантів.

Чому "Мурманск-БН" був такою важливою ціллю?

Це не просто ще одна одиниця техніки, а стратегічний інструмент для ведення радіоелектронної війни.

Втрата такої станції ускладнює противнику і моніторинг ефіру, і спроби глушити зв'язок на значній території.

Операцію виконали майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО. Саме вони змогли вистежити об'єкт поблизу мису Фіолент і вразити його у тимчасово окупованому Криму.

Знищення "Мурманск-БН" стало ще одним ударом по системі оборонного забезпечення російських військ на півострові.

Що ще відомо про удари ЗСУ по окупантах у Криму?

Українські військові завдали ударів по 6 енерговузлам у Криму. Результативні ураження 28 - 29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах.

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій.Лише за 23 – 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нищити російський флот. Військові 21 та 22 липня уразили 13 суден в акваторіях Чорного та Азовського морів.