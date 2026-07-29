Про це розповів Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про результати роботи СБС?

Результативні ураження 28 - 29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах.