Про це розповів Роберт "Мадяр" Бровді.
Що відомо про результати роботи СБС?
Результативні ураження 28 - 29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах.
СБС заявили, що "загальний рахунок" протягом операції 1 – 29 липня склав 164 енергетичних цілей ворога. 28 – 29 липня підрозділ завдав ударів по об'єктах окупантів у Криму, на Херсонщині та на Луганщині.
Про це розповів Роберт "Мадяр" Бровді.
Результативні ураження 28 - 29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах.