"Мадяр" розповів про результати ударів СБС в Криму / Фото Генштабу

СБС заявили, що "загальний рахунок" протягом операції 1 – 29 липня склав 164 енергетичних цілей ворога. 28 – 29 липня підрозділ завдав ударів по об'єктах окупантів у Криму, на Херсонщині та на Луганщині.