Ночью 27 июля украинские защитники нанесли точный удар по важному элементу российской системы радиоэлектронной борьбы в оккупированном Крыму.

Операция состоялась вблизи мыса Фиолент, где разведчики обнаружили и поразили вражескую технику. Целью стал береговой комплекс "Мурманск-БН". Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

Именно эту станцию оккупанты используют для радиоразведки, перехвата сигналов и подавления связи в коротковолновом диапазоне.

ВСУ уничтожили систему РЭБ оккупантов: смотрите видео

Комплекс считается одной из самых ценных систем в российском арсенале РЭБ, ведь его возможности позволяют контролировать эфир на больших расстояниях.

По данным украинской разведки, дальность действия "Мурманск-БН" достигает 5 000 километров, поэтому его уничтожение является существенным ударом по техническим возможностям оккупантов.

Почему "Мурманск-БН" был такой важной целью?

Это не просто еще одна единица техники, а стратегический инструмент для ведения радиоэлектронной войны.

Потеря такой станции затрудняет противнику как мониторинг эфира, так и попытки глушить связь на значительной территории.

Операцию провели специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО. Именно они смогли выследить объект вблизи мыса Фиолент и поразить его на временно оккупированной территории Крыма.

Уничтожение "Мурманск-БН" стало еще одним ударом по системе оборонного обеспечения российских войск на полуострове.

Что еще известно об ударах ВСУ по оккупантам в Крыму?

Украинские военные нанесли удары по 6 энергоузлам в Крыму. Результативные поражения 28–29 июля коснулись ПС 330, ПС 220, ПС 110 в Керчи, Феодосии, Каирке, Евпатории и других населенных пунктах.

Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий. Только за 23–24 июля было поражено 19 энергетических объектов.

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать российский флот. 21 и 22 июля военные поразили 13 судов в акваториях Черного и Азовского морей.