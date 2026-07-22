Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр".

Он отметил, что операция "МоЛоЧКа" продолжается, а ее результаты уже ощутимы не только для отдельных кораблей, но и для всей логистики противника на море.

Мы продолжаем систематически вытеснять российский флот из акватории,

– Роберт Бровди, командующий СБС.

По словам Бровди, удары по судам наносились в течение 48 часов. В Силах беспилотных систем подчеркивают, что речь идет о части более широкой кампании, направленной на ослабление возможностей РФ в Черном и Азовском морях.

Ранее украинские военные уже неоднократно проводили атаки на морские цели оккупантов, в частности в рамках операций против вражеской техники и тыла. Теперь, по словам командования, темп таких ударов сохраняется.

Что известно об операции "МоЛоЧКа"?

Операция "МоЛоЧКа" остается одной из тех, о которых в украинской армии говорят как о долгосрочной и результативной. Ее цель – затруднить работу российского флота и лишить его возможности безопасно передвигаться вблизи оккупированных и боевых зон.

В СБС подчеркивают, что атаки по кораблям и судам имеют накопительный эффект. Каждое такое поражение вынуждает российскую сторону менять маршруты, усиливать охрану и тратить больше ресурсов на защиту своих морских сил.