В Силах специальных операций ВСУ заинтриговали новым этапом работы по противодействию российской логистике.

Что известно о новой спецоперации?

В заявлении военных говорится о подготовке операции под названием "Кондуктор", которая, по замыслу, должна провести атаку против важных транспортных узлов противника.

Речь идет о 13 железнодорожных мостах, что, вероятно, обеспечивают передвижение оккупационных подразделений и снабжение для них. В ССО добавили, что подробности объявят позже.

Пока что спецназовцы не раскрыли точных объектов, по которым могли бы провести операцию. "Подробности позже", – кратко отметили в ССО.

Напомним, с 6 июля продолжается операция Сил беспилотных систем ВСУ по уничтожению "теневого флота" России. Пока известно, что в Черном и Азовском морях дроны бойцов поразили более 183 вражеских суден. Только в ночь на 20 июля под ударом находились три танкера и четыре сухогруза.

Также благодаря действиям сил обороны Украины российская армия систематически теряет системы ПВО и другие стратегические объекты на временно оккупированных территориях и в тылу.