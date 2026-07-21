У Силах спеціальних операцій ЗСУ заінтригували новим етапом роботи проти російської логістики.

Що відомо про нову спецоперацію?

У заяві військових ідеться про підготовку операції під назвою "Кондуктор", яка, за задумом, має атакувати важливі транспортні вузли ворога.

Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них. У ССО додали, що подробиці оголосять пізніше.

Поки що спецпризначенці не розкрили точних об'єктів, по яких могли відпрацювати "Деталі згодом", – коротко зазначили у ССО.

Нагадаємо, від 6 липня триває операція Сил безпілотних систем ЗСУ по знищенню "тіньового флоту" Росії. Наразі відомо, що у Чорному та Азовському морях дрони бійців уразили понад 183 ворожі судна. Лише у ніч проти 20 липня під ударом були три танкери та чотири суховантажі.

Також завдяки діям Сил оборони України російська армія систематично втрачає системи ППО та інші стратегічні об'єкти на тимчасово окупованих територіях і в тилу.