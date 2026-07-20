Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді поділився впольованим за ніч "виловом".

Які об'єкти у Криму та Росії уразили СБС?

Так, СБС уразили

7 суден Росії – 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях;

7 енерговузлів/ електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах у Криму;

6 елементів ППО у Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському в Росії: ЗРК "Тор-М2", 2 комплекси РЛС "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста 2Е2", "Гамма С1М".

Загалом з 1 по 20 липня українські дрони атакували 183 одиниці "тіньового" флоту Росії, 103 енерговузли, 25 елементів ППО.

"Полювання" СБС за кораблями, ППО і електростанціями окупантів: дивіться відео

Внаслідок ударів БпЛА Керченська паромна переправа втратила 75% своїх спроможностей.

Нагадаємо, що уночі 20 липня понад 400 дронів атакували Московську область. Майже сотню з них було збито на підльоті до російської столиці. Вибухи не стихали у підмосковному Подольську. У районі цього міста уражено нафтобазу, промисловий парк та склади Wildberries. Окрім того, у сусідньому Домодєдово спалахнув склад у промисловому комплексі "Південні Ворота".

За словами військового аналітика Івана Тимочка, такі удари послаблюють не лише роботу цивільної інфраструктури, а й військову логістику Росії.

Експерт зазначив, що Крим поступово втрачає значення як головний логістичний центр для забезпечення російських військ на півдні України.

Натомість окупантам доводиться витрачати дедалі більше ресурсів на утримання самого півострова.

Тимочко також заявив, що багато росіян, які переїхали до Криму після окупації, залишають півострів.

За його словами, російські війська вже змушені використовувати свої ресурси переважно для власного забезпечення, а не для підтримки наступальних операцій.

Окремо аналітик звернув увагу на втрати Росії в Азовському морі. Він стверджує, що значна частина річково-морського танкерного флоту вже знищена, а швидко відновити ці втрати країна не зможе.