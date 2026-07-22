Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

Він зазначив, що операція "МоЛоЧКа" триває, а її результати вже відчутні не лише для окремих кораблів, а й для всієї логістики ворога на морі.

Ми продовжуємо системно вибивати російський флот із акваторії,

– Роберт Бровді, командувач СБС.

За словами Бровді, удари по суднах відбулися впродовж 48 годин. У Силах безпілотних систем наголошують, що йдеться про частину ширшої кампанії, спрямованої на послаблення можливостей РФ у Чорному та Азовському морях.

Раніше українські військові вже неодноразово атакували морські цілі окупантів, зокрема у межах операцій проти ворожої техніки та забезпечення. Тепер, за словами командування, темп таких ударів зберігається.

Що відомо про операцію "МоЛоЧКа"?

Операція "МоЛоЧКа" залишається однією з тих, про які в українському війську говорять як про довготривалу та результативну. Її мета – ускладнити роботу російського флоту й позбавити його безпечного пересування поблизу окупованих та бойових зон.

У СБС підкреслюють, що атаки по кораблях і суднах мають накопичувальний ефект. Кожне таке ураження змушує російську сторону змінювати маршрути, посилювати охорону та витрачати більше ресурсів на захист своїх морських сил.