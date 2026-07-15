Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Чому спецоперація називається "Молочка"?

За словами "Мадяра", у цій назві немає жодних таємниць, а кожна літера має чітке значення.

МЛЧК – МОсква Ляже Через Крим. Амінь. Все чорно-біло,

– пояснив військовий.

Окрім розшифрування назви операції, командир нагадав, що для відстежування кількості успішних операцій існує окреме онлайн-табло СБС.

Важливо! За дев'ять діб операції "МоЛоЧКа" Сили безпілотних систем уразили вже 116 російських суден в Азовському морі.

За словами "Мадяра", системне знищення фідерного флоту суттєво ускладнює Росії експорт нафти через Азовське море та Волго-Донський канал. Через невелику осадку великі танкери не можуть заходити до окремих портів, тому залежать від менших суден, які перевозять нафту до місць перевалки в Чорному морі.

Крім того, удари по танкерах і буксирах порушують постачання пального до тимчасово окупованого Криму. Альтернативні маршрути – автомобільні дороги та залізниця – також перебувають під вогневим контролем українських сил.

"Мадяр" наголосив, що Україна цілеспрямовано руйнує російську логістику, аби максимально ускладнити забезпечення окупаційного угруповання на півострові. За його словами, українські військові завдають ударів по шляхах постачання пального, боєприпасів, техніки та особового складу, а атаки на судна, які забезпечують ці перевезення, триватимуть і надалі. "Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у****** через нього. От всі ті мільйони нехай через той місток п******, б***, без зупинки в свою Росію, – додав Бровді.