Про це в інтерв'ю британському журналісту Caolan Robertson розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Чому Україна не атакує Кримський міст?

"Мадяр" зауважив, що зараз Україна зосередила увагу на руйнуванні російської логістики і створенні умов, за яких Крим буде дедалі складніше утримувати.

Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде,

– наголосив він.

Українські сиди б'ють по маршрутах постачання пального, боєприпасів, перекидання особового складу та військової техніки, які використовуються для ведення бойових дій на Півдні та запуску безпілотників по мирних містах.

Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у****** через нього. От всі ті мільйони нехай через той місток п******, б***, без зупинки в свою Росію,

– додав Бровді.

Він зауважив, що Україна вперше в історії створює умови для ізоляції окупованого півострова, але при цьому не веде масштабну сухопутну операцію.

"Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно", – зазначив командувач СБС.

За його словами, атаки на російські танкери, які забезпечують постачання пального до Криму, триватимуть.

Нагадаємо, що уже 116 суден вполювали українські дрони за 9 днів в Азовському морі. У ніч на 14 липня список поповнився 11 цілями.