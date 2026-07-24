Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Какие объекты смогли поразить украинские бойцы в Крыму и других оккупированных территориях?

По информации СБС, в течение 23 – 24 июля украинские операторы беспилотников поразили 17 энергетических объектов, расположенных в оккупированном Крыму, еще два – на других временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Мадьяр" отметил, что всего за период с 1 по 24 июля в рамках этой операции было поражено 136 энергетических целей.

Под удары, по данным Бровди, попали электроподстанции в Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Евпатории, Судаке, Гаспре, Коктебеле, Малореченском, Скворцовом, Крайнем, Веселом, Приморском и других населенных пунктах оккупированного Крыма. Также сообщается о поражении двух электроподстанций в населённых пунктах Кременевка и Дружба Донецкой области.

К проведению операции, по сообщению СБС, были привлечены подразделения "Птицы Мадьяра", "Рейд", "Рарог", "К-2" и 1 отдельный центр Сил беспилотных систем.

В сообщении командующий СБС подчеркнул, что целью операции является ослабление возможностей российских оккупационных сил, использующих энергетическую инфраструктуру для обеспечения своих военных объектов на временно оккупированных территориях.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ за последние дни поразили 13 российских судов в акваториях Черного и Азовского морей. По словам "Мадяра", операция "МоЛоЧКа" продолжается и уже оказывает существенное влияние на морскую логистику российских войск. В ССС отмечают, что эти удары являются частью масштабной кампании по ослаблению возможностей России в акватории морей.