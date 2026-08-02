Мовиться про місцевий НПЗ, але й інші наслідки у регіоні. 24 Канал переказує, на що скаржаться російські телеграм-канали та про що пишуть осінтерські спільноти.

Що відомо про наслідки повітряної атаки на Саратов 2 серпня?

Як повідомляє осінтерський телеграм Exilenova+, у ніч на 2 серпня 2026 року Саратов і розташований поруч Енгельс опинилися під масованою атакою безпілотників. Найпотужніший удар припав на Саратовський нафтопереробний завод, де після кількох вибухів почалася велика пожежа.

Попередньо, на території підприємства уражено одразу кілька важливих виробничих установок. Серед них називають установку каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600, установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, ще одну установку каталітичного риформінгу Л-35-11/300 та установку ізомеризації пентан-гексанової фракції.

Втрата або зупинка такого обладнання зазвичай б'є по всьому технологічному ланцюгу НПЗ. Це може ускладнити виробництво високооктанових бензинів і роботу з постачанням пального.

Пожежа на Саратовському НПЗ після повітряного удару: дивіться відео очевидців

Губернатор Саратовської області визнав тільки пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих. Дійсно, кадри з місця показують пошкоджені будинки невдалою роботою російської ППО.

Зауважимо, Саратовський нафтопереробний завод "Роснафти" є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії зі щорічним обсягом переробки нафти у приблизно 5 мільйонів тонн. Осінтери з каналу ASTRA наголошують, що ця атака стала щонайменше 15-ю за весь час повномасштабної війни.

Додамо, що потужний вибух зафіксували й в Енгельсі, ймовірно – на військовому аеродромі Енгельс-2.

Потужний вибух в Енгельсі під час атаки 2 серпня: дивіться відео очевидців

Наразі всі масштаби руйнувань на Саратовському НПЗ та наслідки нічного нальоту на Саратов і Енгельс ще уточнюють.