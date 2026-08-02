В сети появились потрясающие кадры последствий утреннего удара.

Что происходит в Новосемейкино после атаки?

Местные жители публикуют видео пожара и делятся своими впечатлениями. Говорят, что все небо затянуло дымом, "что даже солнца не видно". А также сетуют: "Когда, мол, все это закончится?".

Отметим, что склад в Новосемейкино открыли только в мае 2025 года. Впрочем, похоже, сегодня он досрочно завершил свою работу.

Пожар охватил всю территорию склада: смотрите видео

Густой черный дым накрыл населенный пункт: смотрите видео

Черное облако скрыло солнце от жителей Новосемейкино: смотрите видео

Пожар на складе с другого ракурса: смотрите видео

Клубы черного дыма так и валят с места, где когда-то был склад Wildberries: смотрите видео

Гигантское облако "прокрадывается" между домами: смотрите видео

Невероятные кадры из Новосемейкино: смотрите видео

Напомним, что командующий СБС Роберт Бровди подтвердил удар по Wildberries в Новосемейкино.

Этот логистический комплекс площадью 178 600 квадратных метров является одним из ключевых хабов компании в Поволжье.

Он обеспечивает распределение и доставку товаров в Самарскую область и соседние регионы, поддерживая работу логистической сети Wildberries в центральной части европейской России.