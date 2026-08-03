Утром начали появляться кадры из Владимирской области России, где беспилотники "подпалили" склад маркетплейса.

Что известно об атаке на Wildberries во Владимирской области?

Дроны проводят атаку на логистический центр Wildberries, расположенный возле села Хрястово в Собинском районе. Его площадь составляет 171 900 квадратных метров.

Wildberries в Хрястово начинает гореть / Фото из соцсети

Этот объект является одним из крупнейших логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

Беспилотники атаковали Wildberries в Хрястово: смотрите видео

Пожар на складе разгорается: смотрите видео

Логистический центр уже горит: смотрите видео

Пожар становится еще сильнее: смотрите видео

Момент атаки на склад: смотрите видео

Момент прилета по другому ракурсу: смотрите видео

Заметим, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил атаку. Он сообщил, что в Собинском округе дронами атакован складской комплекс.

Есть разрушение, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы,

– написал чиновник.

Напомним, что 2 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Новосемейкино в Саратовской области. На объекте вспыхнул масштабный пожар, фактически уничтоживший все склады.

31 июля под ударами БПЛА оказались склады Wildberries в Зеленодольске и Волгограде.

Журналист и аналитик-международник Александр Демченко считает, что такие удары все сильнее бьют по российской логистике, бизнесу и бюджету.

По его словам, атаки на склады, промышленные парки и крупные логистические хабы усложняют перевозку товаров по России. Ситуацию усугубляют дефицит горючего и проблемы с грузовыми перевозками, из-за чего часть товаров не успевает попасть к покупателям.

По мнению Демченко, Wildberries является не только обычным маркетплейсом. Он утверждает, что компания связана с людьми из ближайшего окружения Владимира Путина, а ее логистические мощности используются не только для гражданских, но и для военных нужд.