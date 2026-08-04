Чому білоруський бізнес звернувся до уряду

До Міністерства економіки Білорусі звернувся Мінський столичний союз підприємців і роботодавців із закликом провести термінову робочу нараду через наслідки атак на склади маркетплейсу Wildberries у Росії.

У листі, адресованому заступнику міністра економіки Івану Вежновцю, представники бізнесу запропонували розробити спільний план дій для захисту інтересів білоруських продавців, продукція яких зберігається на російських логістичних об'єктах маркетплейсу.

За оцінками союзу, свої товари на складах Wildberries у Росії розміщують понад 22 тисячі білоруських суб'єктів господарювання. У разі пошкодження чи втрати продукції це може спричинити значні фінансові збитки не лише для окремих компаній, а й для економіки країни загалом.

Яких гарантій вимагають підприємці

У зверненні наголошується, що білоруські продавці укладають публічний договір із зареєстрованою в Білорусі компанією ІМВБРБ, однак не мають прямих договірних відносин із власниками складів у Росії. Через це вони фактично не можуть впливати на умови зберігання чи забезпечення безпеки товарів після передачі їх маркетплейсу.

Підприємці також звернули увагу на питання компенсації можливих збитків. На їхню думку, пожежі та інші інциденти на території Росії не повинні автоматично визнаватися форс-мажорними обставинами, які звільняють від відповідальності та позбавляють продавців права на відшкодування.

Як зазначили у союзі, із середини липня кілька складів Wildberries у Росії зазнали атак. Саме ці події змусили бізнес звернутися до влади з проханням виробити механізми захисту інтересів компаній, які користуються логістичною мережею маркетплейсу.