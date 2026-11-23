Вірменія може стати важливою ланкою в торгівлі між Європою та Азією. Країна розпочинає підготовку до транспортного проєкту за підтримки США, який має змінити логістику на Південному Кавказі.

Що передбачає новий логістичний мегапроєкт

У понеділок, 23 листопада, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно оголосив про початок підготовчих робіт над проєктом TRIPP – "Маршрутом Трампа заради міжнародного миру та процвітання", повідомляє Bloomberg.

Ми розпочинаємо роботу над найбільшим економічним проєктом Вірменії з моменту здобуття незалежності. TRIPP матиме виняткове значення для економічного розвитку країни,

– наголосив Пашинян.

Проєкт охоплює будівництво автомобільних і залізничних магістралей на півдні Вірменії біля кордону з Іраном. Також планують прокласти лінії електропередачі.

Маршрут має з’єднати основну територію Азербайджану з його ексклавом Нахічевань, який межує з Туреччиною.

Для Вірменії він відкриє доступ до торговельних шляхів між Європою та Китаєм через Центральну Азію.

У перспективі розглядається навіть прокладання нафто- та газопроводів, хоча частина внутрішньої інфраструктури фінансуватиметься окремо.

Не викликає сумнівів, що реалізація TRIPP призведе до розблокування Вірменії в усіх напрямках,

– підкреслив прем'єр.

Хто контролюватиме нову інфраструктуру

Для управління проєктом створили окрему компанію. Початковий термін її роботи становитиме 49 років. Акції цієї структури розподілені так:

контрольний пакет у 74% тримають США;

лише 26% має Вірменія.

Окремо Вашингтон заснував Фонд транскаспійського підприємництва (Trans-Caspian Enterprise Fund). Він має залучати приватні інвестиції до країн Південного Кавказу та Центральної Азії, зокрема для ініціатив, пов’язаних із TRIPP.

На початку листопада представники США, Вірменії та Азербайджану створили тристоронні технічні групи. Спершу вони працюватимуть над плануванням транспортного сполучення та ліній електропередачі.

Зауважте! У серпні 2025 року за посередництва Дональда Трампа лідери Вірменії та Азербайджану уклали в Білому домі попередню домовленість, яка зупинила понад 30-річний конфлікт довкола Нагірного Карабаху. Транспортний коридор був ключовою вимогою Баку для підписання фінальної мирної угоди.

Нагадаємо, маршрут TRIPP, який має забезпечити Азербайджану сполучення з Нахічеванню через вірменську територію, може змінити баланс впливу на Південному Кавказі та послабити позиції Росії в регіоні. Та ще більше проєкт непокоїть Іран, який може втратити через нього мільярди доларів.