Что предусматривает новый логистический мегапроект

В понедельник, 23 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально объявил о начале подготовительных работ над проектом TRIPP – "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания", сообщает Bloomberg.

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Мы приступаем к работе над крупнейшим экономическим проектом Армении со времени обретения независимости. TRIPP будет иметь исключительное значение для экономического развития страны– подчеркнул Пашинян.

Проект предусматривает строительство автомобильных и железнодорожных магистралей на юге Армении у границы с Ираном. Также планируется проложить линии электропередачи.

Маршрут должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичевань, граничащим с Турцией.

Для Армении он откроет доступ к торговым путям между Европой и Китаем через Центральную Азию.

В перспективе рассматривается даже прокладка нефте- и газопроводов, хотя часть внутренней инфраструктуры будет финансироваться отдельно.

Не вызывает сомнений, что реализация TRIPP приведет к разблокированию Армении во всех направлениях– подчеркнул премьер.

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Кто будет контролировать новую инфраструктуру

Для управления проектом создали отдельную компанию. Первоначальный срок ее работы составит 49 лет. Акции этой структуры распределены так:

контрольный пакет в 74% принадлежит США;

лишь 26% принадлежат Армении.

Кроме того, Вашингтон учредил Фонд транскаспийского предпринимательства (Trans-Caspian Enterprise Fund). Он призван привлекать частные инвестиции в страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в частности для инициатив, связанных с TRIPP.

В начале ноября представители США, Армении и Азербайджана создали трехсторонние технические группы. Сначала они будут работать над планированием транспортного сообщения и линий электропередачи.

Обратите внимание! В августе 2025 года при посредничестве Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана заключили в Белом доме предварительное соглашение, которое положило конец более чем 30-летнему конфликту вокруг Нагорного Карабаха. Транспортный коридор был ключевым требованием Баку для подписания окончательного мирного соглашения.

Напомним, маршрут TRIPP, который должен обеспечить Азербайджану сообщение с Нахичеванью через армянскую территорию, может изменить расклад сил на Южном Кавказе и ослабить позиции России в регионе. Но еще больше проект беспокоит Иран, который может потерять из-за него миллиарды долларов.