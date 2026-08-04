Майже 250 ударів по АЗС: як нова тактика Росії впливає на економіку України

Росія значно посилила атаки на українські автозаправні станції, перетворивши їх на одну з головних цілей своїх дронів. Попри сотні ударів, дефіциту пального в Україні немає, однак нова тактика Кремля створює додатковий тиск на бізнес і цивільне населення.

Чому Росія почала масово атакувати українські АЗС

Російські війська за останні місяці значно активізували удари по українських автозаправних станціях, розповідає The New York Times. За даними аналітиків, із початку квітня зафіксовано щонайменше 246 атак, із яких 194 припали лише на період із початку червня до кінця липня.

Експерти пов'язують зміну тактики із серією українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Якщо Україна атакує об'єкти, які забезпечують паливом військову економіку Росії, то Кремль пояснює свої удари по АЗС нібито необхідністю порушити транспортну логістику українських військ.

Втім, українські фахівці наголошують, що автозаправні станції є цивільною інфраструктурою, якою щодня користуються тисячі людей. На відміну від російських нафтопереробних заводів, вони не є стратегічними виробничими об'єктами, а їхнє ураження не має суттєвого впливу на забезпечення української армії паливом.

Найбільше атак зафіксовано у прифронтових областях, однак удари відбуваються і в регіонах, віддалених від лінії фронту. Унаслідок обстрілів пошкоджено або повністю знищено десятки АЗС, є загиблі серед працівників і відвідувачів.

Як змінилися робота АЗС та ситуація на паливному ринку

Попри масштабні атаки, український паливний ринок продовжує працювати без перебоїв. В Асоціації "Нафта і Газ України" зазначають, що удари не призвели до дефіциту пального чи різкого зростання цін, як це сталося в окремих регіонах Росії після атак на нафтопереробні заводи.

Оператори паливного ринку вже адаптувалися до нових ризиків. Зокрема, мережа WOG запровадила додаткові заходи безпеки у прифронтових регіонах: станції закриваються у нічний час, припиняють відпуск пального під час повітряних тривог та вимикають зовнішнє освітлення. На окремих АЗС також встановлюють антидронові сітки.

Водночас змінилася й поведінка водіїв. Багато українців намагаються мінімізувати час перебування на автозаправних станціях, відмовляються від зупинок у магазинах при АЗС і заправляють автомобілі якомога швидше. У деяких громадах, де всі стаціонарні заправки були зруйновані, влада організувала мобільні пункти видачі пального.

На думку представників паливного ринку, головною метою таких атак є не порушення постачання пального, а психологічний тиск на населення та бізнес. Водночас оператори запевняють, що українська система забезпечення паливом залишається стійкою та здатною працювати навіть в умовах постійної загрози обстрілів.

Тим часом у Росії почали масово закриватися автозаправні станції. Із січня по серпень припинили роботу та були закриті на ремонт 322 АЗС по всій країні.