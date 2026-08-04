Що відомо про паливну кризу у Росії

Така кількість АЗС на 70% більша, ніж за аналогічний період минулого року, про що пише російське медіа "Известия".

Загалом закриття торкнулися 1,2% від усіх працюючих у країні заправок. Загалом їх 28,4 тисячі.

Найбільше АЗС, що припинили роботу, – 105 станцій – належать великим незалежним мережам, зокрема "Газойл", "Росгаз", "Звезда", Tamic Energy та ММК Petrol. Середні та малі мережі закрили 69 та 82 АЗС відповідно.

Вертикально інтегровані нафтогазові компанії (ВІНК) – "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", ННК, "Роснефть", "Сургутнефтегаз" та "Газпром" – тимчасово зупинили роботу ще 67 станцій. Ще 214 АЗС у Росії залишаються закритими на ремонт ще з минулого року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що паливна криза у Росії триває. Зокрема, російський уряд продовжив заборону на експорт бензину та дизелю до 31 січня 2027 року.

Крім того, ЗМІ називають чинні події найглибшою кризою з часів розпаду Радянського Союзу. Вже було виведено з ладу понад 30% фактичних та 45% номінальних потужностей російської нафтопереробки.

Водночас ціна пального у Росії впала. Зміна вартості може бути пов'язана з приїздом високопосадових федеральних чиновників.