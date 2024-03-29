Як військові, так і матері-героїні: які категорії українців можуть отримувати пільги

Серед категорій осіб, які мають право на пільги в Україні, є малозабезпечені та багатодітні сім'ї, жінки зі статусами матерів-героїнь, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, учасники бойових дій тощо.

Учасники бойових дій

Відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасники бойових дій, які були залучені до бойових операцій на захист країни у складі Збройних Сил та інших військових формувань, зокрема, в партизанських та підпільних групах, незалежно від часу участі, мають право на отримання пільг від держави.

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Нещодавні зміни розширюють цей статус ще й на військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС.

Які виплати можуть отримувати військовослужбовці:

Допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% від середньої зарплати для всіх, незалежно від стажу. Учасникам бойових дій, що втратили працездатність, виплати збільшуються на 25% прожиткового мінімуму. Раз на рік до 5 травня учасникам бойових дій виплачують разову грошову допомогу, розмір якої встановлює уряд. Органи соцзахисту автоматично нараховують цю допомогу без подання додаткових документів. Інвалідам війни та учасникам бойових дій, чиї пенсії нижче визначеного рівня, доплачують до пенсії щомісячну адресну державну допомогу.

Малозабезпечені сім'ї

Якщо сукупний дохід сім'ї нижчий, ніж прожитковий мінімум, тоді вона отримує державну допомогу. Для порівняння беруть середній дохід сім'ї за останній пів року та рівень прожиткового мінімуму в Україні. Водночас виплати на дітей, що перебувають під опікою, у розрахунок не входять.

Станом на 2024 рік загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 920 гривень.

До речі, оформити заявку на отримання допомоги для сімей можна на порталі iGov. Рішення про надання допомоги ухвалюється за 10 днів та діє 6 місяців.

Багатодітні сім'ї

Подружжя, або один із батьків, який виховує 3 чи більше дітей, можуть розраховувати на пільги від держави.

Крім того, діти, яким до 23 років і вони навчаються на денній формі навчання, теж включають у список для отримання статусу багатодітних.

Втім сім’ї з дітьми від різних шлюбів без усиновлення, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу до таких не належать.

Жінки зі статусом "Мати-героїня"

В Україні тим жінкам, які народили та виховали 5 або більше дітей до 8 років, включно зі всиновленими, надають звання "Мати-героїня".

Звання отримати можна, звернувшись до місцевого самоврядування, яке подасть всі потрібні документи до Секретаріату Президента через обласну держадміністрацію.

Так, нагородженим жінкам належить одноразова виплата в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Оформити допомогу можна через портал iGov або у відділеннях соцзахисту.

Постраждалі від Чорнобильської аварії

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить цьогоріч 3 028 гривень.

Постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи класифікуються на 4 категорії.

Перша категорія – люди з інвалідністю серед учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інші потерпілі, у яких інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою, зокрема, ті, хто хворіє на променеву хворобу. До них входять: евакуйовані та відселені з зони відчуження; мешканці зон обов'язкового і добровільного відселення станом на день аварії або до 1 січня 1993 року; особи, що жили, працювали або навчалися у зонах відселення або посиленого радіоекологічного контролю до 1 січня 1993 року; працівники на урядових роботах з ліквідації наслідків катастрофи до 1 липня 1986 року, або у 1986 – 1987 роках; дорослі, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи у дитинстві, що пройшли переогляд у медико-соціальній комісії.

люди з інвалідністю серед учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інші потерпілі, у яких інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою, зокрема, ті, хто хворіє на променеву хворобу. До них входять: евакуйовані та відселені з зони відчуження; мешканці зон обов'язкового і добровільного відселення станом на день аварії або до 1 січня 1993 року; особи, що жили, працювали або навчалися у зонах відселення або посиленого радіоекологічного контролю до 1 січня 1993 року; працівники на урядових роботах з ліквідації наслідків катастрофи до 1 липня 1986 року, або у 1986 – 1987 роках; дорослі, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи у дитинстві, що пройшли переогляд у медико-соціальній комісії. Друга категорія – це учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року без обмеження за кількістю днів; з 1 липня 1986 до 31 грудня 1986 – не менше 5 днів; в 1987 році – не менше 14 днів.Крім того, це евакуйовані у 1986 році, включаючи тих, хто був у внутрішньоутробному розвитку, або мешканці зони обов'язкового відселення з часу аварії до рішення про відселення.

це учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року без обмеження за кількістю днів; з 1 липня 1986 до 31 грудня 1986 – не менше 5 днів; в 1987 році – не менше 14 днів.Крім того, це евакуйовані у 1986 році, включаючи тих, хто був у внутрішньоутробному розвитку, або мешканці зони обов'язкового відселення з часу аварії до рішення про відселення. Третя категорія – це ліквідатори, що працювали в зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року від 1 до 5 днів; у 1987 році від 1 до 14 днів; у 1988 – 1990 роках – не менше 30 днів. Також, працівники на пунктах санітарної обробки та дезактивації техніки у 1986 році не менше 14 днів, а також інші потерпілі від катастрофи, не включені до 2 категорії.

це ліквідатори, що працювали в зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року від 1 до 5 днів; у 1987 році від 1 до 14 днів; у 1988 – 1990 роках – не менше 30 днів. Також, працівники на пунктах санітарної обробки та дезактивації техніки у 1986 році не менше 14 днів, а також інші потерпілі від катастрофи, не включені до 2 категорії. Четверта категорія – особи, які станом на 1 січня 1993 року не менше чотирьох років постійно жили, працювали або навчалися на території зони посиленого радіоекологічного контролю.

Фізичні особи, які надають соціальні послуги

На щомісячну компенсацію від держави можуть розраховувати особи, які не працюють та доглядають за літніми людьми, людьми та дітьми з інвалідністю та іншими вразливими категоріями.

Втім право на такі виплати можна отримати лише за одну особу, незалежно від того, скільки людей вона обслуговує і який обсяг послуг надає.

Особи, які постраждали від торгівлі людьми

Подати заяву на отримання статусу постраждалого можна звернувшись до місцевої державної адміністрації. Після співбесіди особа може отримати довідку.

Для отримання матеріальної допомоги у такому випадку знадобляться документи, а саме: