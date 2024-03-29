Участники боевых действий

Согласно закону о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, участники боевых действий, которые были привлечены к боевым операциям в защиту страны в составе Вооруженных Сил и других военных формирований, в том числе в партизанских и подпольных группах, независимо от времени участия, имеют право на получение льгот от государства.

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Обратите внимание! Недавние изменения расширяют этот статус еще и на военнослужащих, которые принимали участие в АТО/ООС.

Какие выплаты могут получать военнослужащие:

Пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты для всех, независимо от стажа. Участникам боевых действий, утратившим трудоспособность, выплаты увеличиваются на 25% прожиточного минимума. Раз в год до 5 мая участникам боевых действий выплачивают разовую денежную помощь, размер которой устанавливает правительство. Органы соцзащиты автоматически начисляют эту помощь без представления дополнительных документов. Инвалидам войны и участникам боевых действий, чьи пенсии ниже определенного уровня, доплачивают к пенсии ежемесячную адресную государственную помощь.

Малообеспеченные семьи

Если совокупный доход семьи ниже, чем прожиточный минимум, тогда она получает государственную помощь. Для сравнения берут средний доход семьи за последние полгода и уровень прожиточного минимума в Украине. В то же время выплаты на детей, находящихся под опекой, в расчет не входят.

Обратите внимание! По состоянию на 2024 год общий показатель прожиточного минимума составляет 2 920 гривен.

Кстати, оформить заявку на получение помощи для семей можно на портале оформить заявку на получение помощи для семей можно на портале iGov. Решение о предоставлении помощи принимается за 10 дней и действует 6 месяцев.

Многодетные семьи

Супруги, или один из родителей, который воспитывает 3 или более детей, могут рассчитывать на льготы от государства.

Кроме того, дети, которым до 23 лет и они учатся на дневной форме обучения, тоже включают в список для получения статуса многодетных.

Впрочем семьи с детьми от разных браков без усыновления, приемные семьи и детские дома семейного типа к таковым не относятся.

Женщины со статусом "Мать-героиня"

В Украине тем женщинам, которые родили и воспитали 5 или более детей до 8 лет, включая усыновленных, присваивают звание "Мать-героиня".

Звание получить можно, обратившись в местное самоуправление, которое подаст все необходимые документы в Секретариат Президента через областную госадминистрацию.

Так, награжденным женщинам полагается единовременная выплата в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Интересно! Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет в этом году 3 028 гривен.

Оформить помощь можно через портал iGov или в отделениях соцзащиты.

Пострадавшие от Чернобыльской аварии

Пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы классифицируются на 4 категории.

Первая категория – люди с инвалидностью среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС и другие пострадавшие, у которых инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, в частности, те, кто болеет лучевой болезнью. К ним входят: эвакуированные и отселенные из зоны отчуждения; жители зон обязательного и добровольного отселения по состоянию на день аварии или до 1 января 1993 года; лица, что жили, работали или учились в зонах отселения или усиленного радиоэкологического контроля до 1 января 1993 года; работники на правительственных работах по ликвидации последствий катастрофы до 1 июля 1986 года, или в 1986 – 1987 годах; взрослые, получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы в детстве, прошедшие переосвидетельствование в медико-социальной комиссии.

люди с инвалидностью среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС и другие пострадавшие, у которых инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, в частности, те, кто болеет лучевой болезнью. К ним входят: эвакуированные и отселенные из зоны отчуждения; жители зон обязательного и добровольного отселения по состоянию на день аварии или до 1 января 1993 года; лица, что жили, работали или учились в зонах отселения или усиленного радиоэкологического контроля до 1 января 1993 года; работники на правительственных работах по ликвидации последствий катастрофы до 1 июля 1986 года, или в 1986 – 1987 годах; взрослые, получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы в детстве, прошедшие переосвидетельствование в медико-социальной комиссии. Вторая категория – это участники ликвидации аварии на ЧАЭС, работавшие в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 года без ограничения по количеству дней; с 1 июля 1986 до 31 декабря 1986 – не менее 5 дней; в 1987 году – не менее 14 дней. Кроме того, это эвакуированные в 1986 году, включая тех, кто был во внутриутробном развитии, или жители зоны обязательного отселения со времени аварии до решения об отселении.

это участники ликвидации аварии на ЧАЭС, работавшие в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 года без ограничения по количеству дней; с 1 июля 1986 до 31 декабря 1986 – не менее 5 дней; в 1987 году – не менее 14 дней. Кроме того, это эвакуированные в 1986 году, включая тех, кто был во внутриутробном развитии, или жители зоны обязательного отселения со времени аварии до решения об отселении. Третья категория – это ликвидаторы, работавшие в зоне отчуждения с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года от 1 до 5 дней; в 1987 году от 1 до 14 дней; в 1988 – 1990 годах – не менее 30 дней. Также, работники на пунктах санитарной обработки и дезактивации техники в 1986 году не менее 14 дней, а также другие пострадавшие от катастрофы, не включены во 2 категорию.

это ликвидаторы, работавшие в зоне отчуждения с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года от 1 до 5 дней; в 1987 году от 1 до 14 дней; в 1988 – 1990 годах – не менее 30 дней. Также, работники на пунктах санитарной обработки и дезактивации техники в 1986 году не менее 14 дней, а также другие пострадавшие от катастрофы, не включены во 2 категорию. Четвертая категория – лица, которые по состоянию на 1 января 1993 года не менее четырех лет постоянно жили, работали или учились на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля.

Физические лица, которые предоставляют социальные услуги

На ежемесячную компенсацию от государства могут рассчитывать неработающие лица, которые ухаживают за пожилыми людьми, людьми и детьми с инвалидностью и другими уязвимыми категориями.

Впрочем, право на такие выплаты можно получить только за одного человека, независимо от того, сколько людей она обслуживает и какой объем услуг предоставляет.

Лица, которые пострадали от торговли людьми

Подать заявление на получение статуса пострадавшего можно обратившись в местную государственную администрацию. После собеседования лицо может получить справку.

Для получения материальной помощи в таком случае понадобятся документы, а именно: