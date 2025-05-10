Чи може мати трьох дітей отримати доплати до пенсії
- Жінки, які народили п'ять або більше дітей, мають право на дострокову пенсію за віком, якщо вони виховали їх до шестирічного віку та відповідають ще двом критеріям.
- Матері трьох або чотирьох дітей на дострокову пенсію не можуть розраховувати.
Жінки, які є багатодітними, можуть розраховувати на достроковий вихід на пенсію. Однак для цього українки мають народити п'ять або більше дітей.
Пенсія для матері трьох дітей у 2025 році
На осіб, що мають чотирьох, трьох чи менше дітей, дане правило не розповсюджується, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Таким чином, жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком. Але за умови відповідності ще двом критеріям
- після досягнення 50 років;
- за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.
Час догляду матері, яка не працює, за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини,
– йдеться на сайті Пенсійного фонду.
Для матері, яка працює, починаючи з 1 січня 2004, час догляду за дитиною (до досягнення нею 3-річного віку) зараховується до страхового стажу. Однак за умови, якщо вона доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримує відповідну допомогу по догляду.
Зверніть увагу! З 1 січня 2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.