9 серпня, 14:09
Передбачені не лише для захисника: хто із членів сім’ї УБД може отримати пільги від держави
Основні тези
- Члени сім'ї учасників бойових дій можуть отримувати пільги, зокрема знижки на комунальні послуги, освіту, проживання в гуртожитках та оздоровлення.
- До пільгових категорій належать непрацездатні батьки, дружина або чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю, особи, що доглядають за інвалідом війни, та підопічні, якщо УБД є їхнім опікуном.
Члени сім’ї учасника бойових дій можуть користуватися державними пільгами. Втім, мало хто знає про ці переваги та користується ними зараз.
Чи є пільги для членів сімʼї УБД?
Пільги, які держава надає УБД, поширюються не лише на самих військовослужбовців, а й на їхні родини. Ця підтримка покликана полегшити життя близьких захисників, повідомляє 24 Канал із посиланням на статтю 51.
Таким чином, до членів сім’ї УБД, які можуть отримувати пільги, належать:
- непрацездатні батьки захисника;
- дружина або чоловік учасника бойових дій;
- неповнолітні діти до 18 років;
- діти старше 18 років з інвалідністю I або II групи, отриманою з дитинства, а також з інвалідністю I групи, набутою впродовж життя;
- особа, яка здійснює догляд за інвалідом війни з-поміж УБД, якщо він не перебуває у шлюбі;
- підопічні захисника, якщо УБД є їхнім офіційним опікуном.
Які є пільги для УБД у 2025 році?
Члени сімей учасників бойових дій мають право на низку державних пільг, які допомагають полегшити їхнє повсякденне життя. Зокрема, передбачені знижки на:
- Комунальні послуги. Дружина або чоловік УБД можуть отримати 75% знижку на оплату квартплати, газу, електроенергії та інших комунальних послуг.
- Діти учасників бойових дій мають право на позачергове зарахування до дитячих садків і шкіл, а також можливість навчання безкоштовно або з частковою оплатою. Вони також можуть скористатися пільговими освітніми кредитами.
- Окрім того, учні з родин УБД отримують стипендії та мають право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках. Для них передбачено безкоштовні підручники та доступ до інтернету у навчальних закладах.
- Також члени сімей УБД можуть безкоштовно або за пільговими умовами проходити оздоровлення в санаторіях і таборах.