Члени сім’ї учасника бойових дій можуть користуватися державними пільгами. Втім, мало хто знає про ці переваги та користується ними зараз.

Чи є пільги для членів сімʼї УБД?

Пільги, які держава надає УБД, поширюються не лише на самих військовослужбовців, а й на їхні родини. Ця підтримка покликана полегшити життя близьких захисників, повідомляє 24 Канал із посиланням на статтю 51.

Таким чином, до членів сім’ї УБД, які можуть отримувати пільги, належать:

непрацездатні батьки захисника;

дружина або чоловік учасника бойових дій;

неповнолітні діти до 18 років;

діти старше 18 років з інвалідністю I або II групи, отриманою з дитинства, а також з інвалідністю I групи, набутою впродовж життя;

особа, яка здійснює догляд за інвалідом війни з-поміж УБД, якщо він не перебуває у шлюбі;

підопічні захисника, якщо УБД є їхнім офіційним опікуном.

Які є пільги для УБД у 2025 році?

Члени сімей учасників бойових дій мають право на низку державних пільг, які допомагають полегшити їхнє повсякденне життя. Зокрема, передбачені знижки на: