Экономика Соцвыплаты Предусмотрены не только для защитника: кто из членов семьи УБД может получить льготы от государства
9 августа, 14:09
2

Предусмотрены не только для защитника: кто из членов семьи УБД может получить льготы от государства

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Члены семьи участников боевых действий могут получать льготы, в частности скидки на коммунальные услуги, образование, проживание в общежитиях и оздоровление.
  • К льготным категориям относятся нетрудоспособные родители, жена или муж, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, лица, ухаживающие за инвалидом войны, и подопечные, если УБД является их опекуном.

Члены семьи участника боевых действий могут пользоваться государственными льготами. Впрочем, мало кто знает об этих преимуществах и пользуется ими сейчас.

Есть ли льготы для членов семьи УБД?

Льготы, которые государство предоставляет УБД, распространяются не только на самих военнослужащих, но и на их семьи. Эта поддержка призвана облегчить жизнь близких защитников, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 51.

Таким образом, к членам семьи УБД, которые могут получать льготы, относятся:

  • нетрудоспособные родители защитника;
  • жена или муж участника боевых действий;
  • несовершеннолетние дети до 18 лет;
  • дети старше 18 лет с инвалидностью I или II группы, полученной с детства, а также с инвалидностью I группы, приобретенной в течение жизни;
  • лицо, осуществляющее уход за инвалидом войны из числа УБД, если он не состоит в браке;
  • подопечные защитника, если УБД является их официальным опекуном.

Какие есть льготы для УБД в 2025 году?

Члены семей участников боевых действий имеют право на ряд государственных льгот, которые помогают облегчить их повседневную жизнь. В частности, предусмотрены скидки на:

  • Коммунальные услуги. Жена или муж УБД могут получить 75% скидку на оплату квартплаты, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.
  • Дети участников боевых действий имеют право на внеочередное зачисление в детские сады и школы, а также возможность обучения бесплатно или с частичной оплатой. Они также могут воспользоваться льготными образовательными кредитами.
  • Кроме того, ученики из семей УБД получают стипендии и имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Для них предусмотрены бесплатные учебники и доступ к интернету в учебных заведениях.
  • Также члены семей УБД могут бесплатно или на льготных условиях проходить оздоровление в санаториях и лагерях.