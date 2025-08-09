Члены семьи участника боевых действий могут пользоваться государственными льготами. Впрочем, мало кто знает об этих преимуществах и пользуется ими сейчас.

Есть ли льготы для членов семьи УБД?

Льготы, которые государство предоставляет УБД, распространяются не только на самих военнослужащих, но и на их семьи. Эта поддержка призвана облегчить жизнь близких защитников, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 51.

Таким образом, к членам семьи УБД, которые могут получать льготы, относятся:

нетрудоспособные родители защитника;

жена или муж участника боевых действий;

несовершеннолетние дети до 18 лет;

дети старше 18 лет с инвалидностью I или II группы, полученной с детства, а также с инвалидностью I группы, приобретенной в течение жизни;

лицо, осуществляющее уход за инвалидом войны из числа УБД, если он не состоит в браке;

подопечные защитника, если УБД является их официальным опекуном.

Какие есть льготы для УБД в 2025 году?

Члены семей участников боевых действий имеют право на ряд государственных льгот, которые помогают облегчить их повседневную жизнь. В частности, предусмотрены скидки на: