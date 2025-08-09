Есть ли льготы для членов семьи УБД?
Льготы, которые государство предоставляет УБД, распространяются не только на самих военнослужащих, но и на их семьи. Эта поддержка призвана облегчить жизнь близких защитников, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 51.
Таким образом, к членам семьи УБД, которые могут получать льготы, относятся:
- нетрудоспособные родители защитника;
- жена или муж участника боевых действий;
- несовершеннолетние дети до 18 лет;
- дети старше 18 лет с инвалидностью I или II группы, полученной с детства, а также с инвалидностью I группы, приобретенной в течение жизни;
- лицо, осуществляющее уход за инвалидом войны из числа УБД, если он не состоит в браке;
- подопечные защитника, если УБД является их официальным опекуном.
Какие есть льготы для УБД в 2025 году?
Члены семей участников боевых действий имеют право на ряд государственных льгот, которые помогают облегчить их повседневную жизнь. В частности, предусмотрены скидки на:
- Коммунальные услуги. Жена или муж УБД могут получить 75% скидку на оплату квартплаты, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.
- Дети участников боевых действий имеют право на внеочередное зачисление в детские сады и школы, а также возможность обучения бесплатно или с частичной оплатой. Они также могут воспользоваться льготными образовательными кредитами.
- Кроме того, ученики из семей УБД получают стипендии и имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Для них предусмотрены бесплатные учебники и доступ к интернету в учебных заведениях.
- Также члены семей УБД могут бесплатно или на льготных условиях проходить оздоровление в санаториях и лагерях.