Скільки Україна отримала з продажу майна російських олігархів

За рік роботи онлайн-аукціонів в системі "Прозорро.Продажі" продали шість санкційних лотів. Так держава отримала понад 2 мільярди гривень.

Яке майно росіян вдалося продати

Державі вдалося залучили кошти з продажу майна російських олігархів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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За цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі. Реалізовані лоти:

квартира та каменеобробне підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо;

квартира та агрокомпанія "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова;

завод з виробництва упаковки "ПентоПак" російсько-грецького олігарха Івана Саввіді;

газобетонний завод "Аерок" російського олігарха Андрія Молчанова.

Куди надійшли кошти з проданого майна

Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок": за нього переможець сплатив майже 1,9 мільярда гривень. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося 9 учасників.

Понад 2 мільярди гривень, які держава вже отримала від продажу санкційного майна – це приклад того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку. Через прозорі аукціони ми не лише наповнюємо бюджет, а й створюємо можливості для чесного бізнесу інвестувати у відбудову та розвиток»,

– говорить Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Всі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Організатором торгів є Фонд держмайна України.