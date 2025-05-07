Що відомо про авто

Авто було арештоване, однак Закарпатський апеляційний суд скасував це рішення і повернув суперкар Орлову, передає 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Читайте також Ексголову нафтоконцерну розшукує Інтерпол за привласнення майже 6 мільярдів гривень

Автомобіль олігарха затримали в лютому 2025 року на Закарпатті під час спроби незаконного виїзду до Угорщини. На ньому були сторонні номерні знаки та символіка Росії.

Попередній арешт авто був накладений слідчим суддею Берегівського районного суду. Втім, апеляційний суд погодився з аргументами захисту та постановив, що автомобіль Mercedes-Benz SLS AMG не є речовим доказом.

Чому суд повернув авто олігарху

Крім того, суддя вирішив, що авто не має ознак злочинного походження і не використовувався у злочинних цілях. А відсутність української реєстрації та використання чужих номерів нібито не є підставою для арешту.

Постанова набула чинності негайно та не підлягає оскарженню – авто вже повернули фактичному власнику.

До слова! Авто 2010 року випуску останній тиждень перебувало на відстійнику поблизу українсько-угорського кордону. Машина застрягла в Україні ще у 2015 році після запровадження санкцій проти Орлова й відтоді не покидала територію країни.