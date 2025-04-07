Україна націоналізувала активи російського олігарха

Йдеться про понад 550 тисяч тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Як зазначає СБУ, з того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав росіянину. За матеріалами справи, загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 мільярди гривень.

Цю продукцію використовували на заводах олігарха для виплавки алюмінію. Саме за нього виробляють компоненти, які складають з себе зброю:

балістичні ракети;

бойові дрони;

радіолокаційні системи.

Нагадаємо, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних "спонсорів" війни Росії проти України,

– наголосили в СБУ.

Зокрема націоналізовані боксити та глинозем належали йому через підконтрольну компанію, яка зареєстрована в одній із країн Євросоюзу. Ця комерційна структура виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства.

Ще на початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку, зокрема вони заблокували відправку цієї сировини. Згодом слідчі СБУ заочно повідомили олігарху про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких і фінансування збройної агресії Росії.

Зауважте! Досудове розслідування СБУ стосовно Дерипаски завершено, а обвинувальний акт в січні поточного року направлили до суду.