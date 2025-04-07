Украина национализировала активы российского олигарха

Речь идет о более 550 тысяч тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до начала полномасштабного вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как отмечает СБУ, с тех пор они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал россиянину. По материалам дела, общая стоимость национализированных активов составляет более 2 миллиардов гривен.

Эту продукцию использовали на заводах олигарха для выплавки алюминия. Именно из него производят компоненты, которые составляют из себя оружие:

баллистические ракеты;

боевые дроны;

радиолокационные системы.

Напомним, что Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных "спонсоров" войны России против Украины,

– отметили в СБУ.

В частности национализированные бокситы и глинозем принадлежали ему через подконтрольную компанию, которая зарегистрирована в одной из стран Евросоюза. Эта коммерческая структура выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия.

Еще в начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку, в частности они заблокировали отправку этого сырья. Впоследствии следователи СБУ заочно сообщили олигарху о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых и финансирование вооруженной агрессии России.

Заметьте! Досудебное расследование СБУ в отношении Дерипаски завершено, а обвинительный акт в январе текущего года направили в суд.