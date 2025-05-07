Что известно об авто

Авто было арестовано, однако Закарпатский апелляционный суд отменил это решение и вернул суперкар Орлову, передает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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Автомобиль олигарха задержали в феврале 2025 года на Закарпатье при попытке незаконного выезда в Венгрию. На нем были посторонние номерные знаки и символика России.

Предварительный арест авто был наложен следственным судьей Береговского районного суда. Впрочем, апелляционный суд согласился с аргументами защиты и постановил, что автомобиль Mercedes-Benz SLS AMG не является вещественным доказательством.

Почему суд вернул авто олигарху

Кроме того, судья решил, что авто не имеет признаков преступного происхождения и не использовался в преступных целях. А отсутствие украинской регистрации и использование чужих номеров якобы не является основанием для ареста.

Постановление вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию – авто уже вернули фактическому владельцу.

К слову! Авто 2010 года выпуска последнюю неделю находилось на отстойнике вблизи украинско-венгерской границы. Машина застряла в Украине еще в 2015 году после введения санкций против Орлова и с тех пор не покидала территорию страны.