Коли ВПО зможуть отримати субсидію на оренду
14 січня 2025, 07:00Читать новость на русском
В уряді оголосили про надання деяким українцям нового виду субсидії. Йдеться про допомогу на оренду.
Кому з переселенців буде надаватися субсидія
Субсидію на оренду зможуть отримати ВПО, що відповідають певним критеріям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Нагадаємо! Це частина програми "Зимова єПідтримка". Новий механізм допомоги для ВПО запрацює з 29 січня.
Участь у програмі можуть взяти ВПО, які:
- не є учасниками Прихистку;
- не отримують допомогу на проживання;
- переїхали на українську територію і не мають на тут у власності житла із загальною площею понад 13,65 метра квадратних на кожного члена сім'ї;
- витрачають на оренду більш як 20% доходу;
- мають непридатне для проживання, пошкоджене чи знищене житло.
Зверніть увагу! Розмір субсидії визначається індивідуально. При цьому, родини, що мають дохід менш як 2 прожиткові мінімуми (тобто, зараз – 5 840 гривень) мають право на збільшену допомогу.