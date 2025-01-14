Коли ВПО зможуть отримати субсидію на оренду

В уряді оголосили про надання деяким українцям нового виду субсидії. Йдеться про допомогу на оренду.

Кому з переселенців буде надаватися субсидія

Субсидію на оренду зможуть отримати ВПО, що відповідають певним критеріям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! Це частина програми "Зимова єПідтримка". Новий механізм допомоги для ВПО запрацює з 29 січня.

Участь у програмі можуть взяти ВПО, які:

не є учасниками Прихистку;

не отримують допомогу на проживання;

переїхали на українську територію і не мають на тут у власності житла із загальною площею понад 13,65 метра квадратних на кожного члена сім'ї;

витрачають на оренду більш як 20% доходу;

мають непридатне для проживання, пошкоджене чи знищене житло.

Зверніть увагу! Розмір субсидії визначається індивідуально. При цьому, родини, що мають дохід менш як 2 прожиткові мінімуми (тобто, зараз – 5 840 гривень) мають право на збільшену допомогу.