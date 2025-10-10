Україна підписала меморандум з Нідерландами. Йдеться про спільне виробництво дронів.

Що відомо про меморандум?

Це є важливим кроком у співпраці двох країн, пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами – сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці,

– зазначив президент України.

Він подякував прем’єр-міністру та всьому народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни країна надала вже 9 мільярдів доларів підтримки.

Зеленський також відзначив й внесок у межах ініціативи PURL – це близько 600 мільйонів доларів. Згідно з його слів, підтримка цієї ініціативи дає сигнали та приклад іншим партнерам.

Зауважте! Під час зустрічі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс з Володимиром Зеленським обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами.

Що ще відомо про подію?

Під час зустрічі сторони обговорили також подальший розвиток цієї ініціативи, важливість її наповнення новими внесками та приєднання інших країн. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати, зокрема в межах ініціативи PURL, а також із F-16, протиповітряною обороною, постачанням дронів та ініціативою з виробництва безпілотників,

– сказав Рубен Брекельманс.

Окрему увагу приділили спільному виробництву дронів, що є одним із найперспективніших напрямів двосторонньої співпраці. Зокрема, на зустрічі говорили про реалізацію меморандуму.

Цікаво! Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив міністру оборони Нідерландів орден "За заслуги" II ступеня.

Що відомо про допомогу Нідерландам?

Нідерланди нададуть 55 мільйонів євро до трастового фонду Світового банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Вони будуть спрямовані для використання у процесі відновлення України. Йдеться про допомогу, відновлення, реконструкцію та реформи.

Зверніть увагу! Він також тоді анонсував, що Нідерланди домовилися з Україною про співробітництво у сфері виробництва дронів.

