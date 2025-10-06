Що відомо щодо постачання ППО Україні?

Україна говоритиме з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що тут залежить все від наповнення PURL. Зокрема програма, по якій Київ купує ППО у Сполучених Штатах.

Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія,

– заявив Володимир Зеленський.

Зокрема Україна висловила глибоку вдячність Нідерландам за те, що ця країна стала першою, яка зробила внесок у механізм PURL. Кошти необхідні для спільних закупівель американського озброєння з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Президент країни Володимир Зеленський також висловив вдячність своєму прем’єр-міністру Королівства Нідерланди Дік Схоофу за провідну роль Нідерландів у зміцненні протиповітряної оборони України, серед яких:

передача винищувачів F-16; систем Patriot із ракетами; іншого вкрай необхідного обладнання.

Зверніть увагу! Всі ці заяви відбулися під час візиту прем’єр-міністру Королівства Нідерланди Дік Схоофа в Україну 6 жовтня 2025 року.

Що відомо про ініціативу PURL?