Что известно о поставках ПВО Украине?

Украина будет говорить с этими странами относительно второго этапа их взносов, пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Прежде всего, давайте о ПВО, Patriot и NASAMS, и то что мы покупаем ракеты, большинство своих мы это берем у Соединенных Штатов,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что здесь зависит все от наполнения PURL. В частности программа, по которой Киев покупает ПВО у Соединенных Штатах.

Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают, какая цена этого запуска и цена жизни в Украине зимой. Прежде всего, это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия,

– заявил Владимир Зеленский.

В частности Украина выразила глубокую благодарность Нидерландам за то, что эта страна стала первой, которая сделала вклад в механизм PURL. Средства необходимы для совместных закупок американского вооружения с целью дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Президент страны Владимир Зеленский также выразил благодарность своему премьер-министру Королевства Нидерланды Дик Схоофу за ведущую роль Нидерландов в укреплении противовоздушной обороны Украины, среди которых:

передача истребителей F-16; систем Patriot с ракетами; другого крайне необходимого оборудования.

Обратите внимание! Все эти заявления состоялись во время визита премьер-министра Королевства Нидерланды Дик Схоофа в Украину 6 октября 2025 года.

Что известно об инициативе PURL?