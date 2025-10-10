Важный шаг в сотрудничестве: Украина и Нидерланды подписали меморандум
- Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов.
- Нидерланды уже предоставили Украине 9 миллиардов долларов поддержки с начала войны и планируют развивать инициативы в пределах PURL.
Украина подписала меморандум с Нидерландами. Речь идет о совместном производстве дронов.
Что известно о меморандуме?
Это является важным шагом в сотрудничестве двух стран, пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами – сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества,
– отметил президент Украины.
Он поблагодарил премьер-министра и весь народ Нидерландов за поддержку Украины. С начала полномасштабной войны страна предоставила уже 9 миллиардов долларов поддержки.
Зеленский также отметил и вклад в рамках инициативы PURL – это около 600 миллионов долларов. Согласно его словам, поддержка этой инициативы дает сигналы и пример другим партнерам.
Заметьте! Во время встречи министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс с Владимиром Зеленским обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами.
Что еще известно о событии?
Во время встречи стороны обсудили также дальнейшее развитие этой инициативы, важность ее наполнения новыми вкладами и присоединения других стран. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Мы очень гордимся тем, что можем помогать, в частности в рамках инициативы PURL, а также с F-16, противовоздушной обороной, поставкой дронов и инициативой по производству беспилотников,
– сказал Рубен Брекельманс.
Особое внимание уделили совместному производству дронов, что является одним из самых перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, на встрече говорили о реализации меморандума.
Интересно! В конце встречи Владимир Зеленский вручил министру обороны Нидерландов орден "За заслуги" II степени.
Что известно о помощи Нидерландам?
Нидерланды предоставят 55 миллионов евро в трастовый фонд Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.
Они будут направлены для использования в процессе восстановления Украины. Речь идет о помощи, восстановлении, реконструкции и реформах.
Обратите внимание! Он также тогда анонсировал, что Нидерланды договорились с Украиной о сотрудничестве в сфере производства дронов.
Что в Нидерландах говорят о замороженных российских активах?
Нидерланды поддерживают позицию о передаче Украине замороженных активов России. Но есть проблема по Бельгии.
Существуют определенные риски, связанные с использованием замороженных российских активов. Подчеркивается, что это не просто риск для Бельгии, но и для ЕС, для G7.