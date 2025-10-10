Что известно о меморандуме?

Это является важным шагом в сотрудничестве двух стран, пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами – сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества,

– отметил президент Украины.

Он поблагодарил премьер-министра и весь народ Нидерландов за поддержку Украины. С начала полномасштабной войны страна предоставила уже 9 миллиардов долларов поддержки.

Зеленский также отметил и вклад в рамках инициативы PURL – это около 600 миллионов долларов. Согласно его словам, поддержка этой инициативы дает сигналы и пример другим партнерам.

Заметьте! Во время встречи министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс с Владимиром Зеленским обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами.

Что еще известно о событии?

Во время встречи стороны обсудили также дальнейшее развитие этой инициативы, важность ее наполнения новыми вкладами и присоединения других стран. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Мы очень гордимся тем, что можем помогать, в частности в рамках инициативы PURL, а также с F-16, противовоздушной обороной, поставкой дронов и инициативой по производству беспилотников,

– сказал Рубен Брекельманс.

Особое внимание уделили совместному производству дронов, что является одним из самых перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, на встрече говорили о реализации меморандума.

Интересно! В конце встречи Владимир Зеленский вручил министру обороны Нидерландов орден "За заслуги" II степени.

Что известно о помощи Нидерландам?

Нидерланды предоставят 55 миллионов евро в трастовый фонд Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Они будут направлены для использования в процессе восстановления Украины. Речь идет о помощи, восстановлении, реконструкции и реформах.

Обратите внимание! Он также тогда анонсировал, что Нидерланды договорились с Украиной о сотрудничестве в сфере производства дронов.

Что в Нидерландах говорят о замороженных российских активах?