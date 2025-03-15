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Економіка Тарифи Зменшення витрат на комуналку: як мешканцям багатоповерхівок досягнути цього зниження
15 березня, 11:13
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Зменшення витрат на комуналку: як мешканцям багатоповерхівок досягнути цього зниження

Валерія Моргун
Основні тези
  • Мешканці багатоквартирних будинків в Україні можуть впливати на комунальні тарифи через ОСББ та місцеву владу.
  • ОСББ може вибирати постачальників послуг, впроваджувати енергоефективні заходи та переглядати тарифи на управління будинком.

Мешканці багатоквартирних будинків в Україні можуть впливати на вартість комунальних послуг, за які вони повинні сплачувати. Важливу роль у цьому питанні відіграють місцева влада та ОСББ.

Як ОСББ можуть вплинути на комунальні тарифи

Так комунальні тарифи поділяються на ті, що регулюються владою, і ті, що не регулюються державою, пише 24 Канал з посиланням на Телеграф.

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Регульовані державою комунальні тарифи, до яких належать, наприклад, газ, електроенергія, централізоване водопостачання та опалення, встановлює НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) або місцеві органи влади.

Водночас нерегульовані державою – це утримання будинку, вивіз сміття, обслуговування ліфтів тощо. Вартість цих послуг визначають постачальники, ОСББ або керуючі компанії.

Зокрема об’єднання співвласників багатоквартирного будинку має можливості впливати на комунальні витрати мешканців таким чином:

Вибирати постачальників деяких послуг (обслуговування ліфтів, вивозу сміття і тому подібне).

  • Знижувати витрати на опалення зарядки утеплення будинку, встановлення індивідуального теплового пункту тощо.
  • Переглядати тариф на управління будинком, бо він визначається загальними зборами співвласників.
  • Переходити на альтернативні джерела енергії – наприклад, встановлювати системи автономного опалення.

Як мешканцям багатоповерхівок зменшити платіжки за комуналку

Водночас повністю уникнути високих тарифів не вдасться. Однак їх завжди можна оптимізувати.

Це робиться таким чином:

  • Створення ОСББ та грамотне управління будинком дозволяє контролювати витрати.
  • Перехід на альтернативне опалення або енергоефективні заходи (утеплення, встановлення лічильників, модернізація тепломереж).
  • Участь у місцевих програмах субсидій та компенсацій.