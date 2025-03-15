Зменшення витрат на комуналку: як мешканцям багатоповерхівок досягнути цього зниження
- Мешканці багатоквартирних будинків в Україні можуть впливати на комунальні тарифи через ОСББ та місцеву владу.
- ОСББ може вибирати постачальників послуг, впроваджувати енергоефективні заходи та переглядати тарифи на управління будинком.
Мешканці багатоквартирних будинків в Україні можуть впливати на вартість комунальних послуг, за які вони повинні сплачувати. Важливу роль у цьому питанні відіграють місцева влада та ОСББ.
Як ОСББ можуть вплинути на комунальні тарифи
Так комунальні тарифи поділяються на ті, що регулюються владою, і ті, що не регулюються державою, пише 24 Канал з посиланням на Телеграф.
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Регульовані державою комунальні тарифи, до яких належать, наприклад, газ, електроенергія, централізоване водопостачання та опалення, встановлює НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) або місцеві органи влади.
Водночас нерегульовані державою – це утримання будинку, вивіз сміття, обслуговування ліфтів тощо. Вартість цих послуг визначають постачальники, ОСББ або керуючі компанії.
Зокрема об’єднання співвласників багатоквартирного будинку має можливості впливати на комунальні витрати мешканців таким чином:
Вибирати постачальників деяких послуг (обслуговування ліфтів, вивозу сміття і тому подібне).
- Знижувати витрати на опалення зарядки утеплення будинку, встановлення індивідуального теплового пункту тощо.
- Переглядати тариф на управління будинком, бо він визначається загальними зборами співвласників.
- Переходити на альтернативні джерела енергії – наприклад, встановлювати системи автономного опалення.
Як мешканцям багатоповерхівок зменшити платіжки за комуналку
Водночас повністю уникнути високих тарифів не вдасться. Однак їх завжди можна оптимізувати.
Це робиться таким чином:
- Створення ОСББ та грамотне управління будинком дозволяє контролювати витрати.
- Перехід на альтернативне опалення або енергоефективні заходи (утеплення, встановлення лічильників, модернізація тепломереж).
- Участь у місцевих програмах субсидій та компенсацій.