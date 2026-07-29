Економіка Новини економіки "Такі скорочення є необхідними": Мерц закликав зменшити проєкт бюджету ЄС
29 липня, 12:02
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"Такі скорочення є необхідними": Мерц закликав зменшити проєкт бюджету ЄС

Валерія Моргун

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву щодо початкової пропозиції Єврокомісії щодо бюджету ЄС обсягом майже 2 трильйони євро. На його думку, бюджет слід скоротити на сотні мільярдів євро.

Що саме сказав канцлер Німеччини

Мерц також назвав "неприйнятним" створення 2 500 нових посад в інституціях Євросоюзу, про що пише Politico.

Фрідріх Мерц, зокрема, назвав запропонований Єврокомісією бюджет "неприйнятним" і "незбалансованим".

 

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини

Саме тому нам потрібен проєкт бюджету із загальними скороченнями на кілька сотень мільярдів євро. Такі скорочення є необхідними.

Мерц також різко розкритикував плани Єврокомісії збільшити штат працівників. У Брюсселі пояснюють, що додатковий персонал потрібен через зростання обсягу роботи, яке спричинене геополітичними кризами.

Неприйнятно, що тепер пропонується створити 2 500 нових посад для європейських інституцій. Ми цього не приймемо,
– заявив канцлер.

Він також додав, що Німеччина планує скоротити чисельність державних службовців на 8% до 2029 року.

Водночас Мерц не назвав конкретної остаточної суми, на яку Німеччина вимагає зменшити бюджет.

Попередня пропозиція головування Кіпру в Раді ЄС, яка передбачала скорочення проєкту бюджету Єврокомісії на 2% у червні, була визнана недостатньою Німеччиною та її північноєвропейськими союзниками.

Нагадаємо, що проєкт бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки дійсно передбачає рекордні видатки. Їхня сума становить близько 2 трильйонів євро.

Що відомо про економіку Німеччини

Промисловість Німеччини почала поступово відновлюватися. Зокрема, економіка Німеччини досить успішно почала 2026 рік. Але ситуація між США та Іраном дещо змінила ситуацію.

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