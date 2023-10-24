Українці можуть отримати 4 415 гривень допомоги: хто та як може подати заявку

Благодійна організація Дукат / Cash for Refugees пропонує грошову допомогу для українців. Йдеться про одноразову виплату на суму від 4 415 гривень.

Як отримати одноразову виплату

Українські сім'ї, які проживають у Бучанському районі Київської області, можуть звернутися по грошову допомогу. Наразі оформити заявку можуть вдови та вдівці.

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Базова сума допомоги складає 4 415 гривень. Втім, якщо прохачі нададуть документальне обгрунтування, то розмір виплати може вирости.

Подати заявку можуть українці, які проживають на територіях об'єднаних громад Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Немішаєвого, Дмитрівки та Макарова.

Також прохачі повинні відповідати усім наступним критеріям:

стали вдовами або вдівцями після 24 лютого 2022 року;

утримують дітей до 13 років або літніх людей від 65 років;

зареєстровані або мають статус ВПО у Бучанському районі.

Разом з документами потрібно надати номер карти Приватбанку. Якщо ви користуєтеся послугами іншого банку, потрібно вказати IBAN карти.