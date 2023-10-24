Как получить одноразовую выплату

Украинские семьи, проживающие в Бучанском районе Киевской области, могут обратиться за денежной помощью. Сейчас оформить заявку могут вдовы и вдовцы.

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Базовая сумма пособия составляет 4 415 гривен. Впрочем, если просители предоставят документальное обоснование, размер выплаты может вырасти.

Подать заявку могут украинцы, проживающие на территориях объединенных общин Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Немешаево, Дмитровки и Макарова.

Также просители должны отвечать всем следующим критериям:

стали вдовами или вдовцами после 24 февраля 2022;

содержат детей до 13 лет или пожилых от 65 лет;

зарегистрированы или имеют статус ВПЛ в Бучанском районе.

Важно! Вместе с документами нужно предоставить номер карты ПриватБанка. Если вы используете услуги другого банка, нужно указать IBAN карты. Никаких других данных с карты указывать не нужно.