Какой средний показатель пенсий по стране
В III квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла около 5 350 гривен. Сейчас такой уровень или выше получают около 3,57 миллиона человек.
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В каких регионах самая большая средняя пенсия
- Пенсии выше средних зафиксировали на Ровенщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Житомирщине, Запорожье и на Киевщине;
- Из них почти треть (1,13 миллиона человек) получают пенсии более 10 тысяч гривен ;
- На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат.
В каких регионах увеличилась выплата
- В Ровенской области, за ІІІ квартал средняя пенсия выросла на 7% - до 6 674 гривен. Это на 25% больше среднего показателя по стране;
- В общем, за этот период средняя пенсия по стране выросла на 39 гривен.
Сколько человек получают минимальную пенсию
- 29% или 3,08 миллиона украинцев получают пенсии от 2 до 3 тысяч гривен;
- Выплаты, менее 2 тысяч гривен получают менее 1% пенсионеров – почти 64 тысяч человек.
В ближайшие годы планируется увеличить размеры минимальной пенсии. Ожидаются следующие повышения:
- в 2024 году – с 2 093 до 2 361 гривны;
- в 2025 году – до 2 573 гривен;
- в 2026 году – до 2 774 гривен.
Какая средняя пенсия в Украине
Сейчас средняя пенсия выглядит так:
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
- 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- свыше 10 тысяч гривен – 10,70%