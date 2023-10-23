Який середній показник пенсій по країні
У III кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала приблизно 5 350 гривень. Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують близько 3,57 мільйона осіб.
Читайте також: Пенсійні виплати збільшать: яких категорій громадян це стосується
У яких регіонах найбільша середня пенсія
- Пенсії, вищі за середні зафіксували на Рівненщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та на Київщині;
- З них майже третина (1,13 мільйонів осіб) отримують пенсії понад 10 тисяч гривень;
- На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат.
У яких регіонах збільшилась виплата
- На Рівненщині, за ІІІ квартал середня пенсія зросла на 7% — до 6 674 гривень. Це на 25% більше за середній показник по країні;
- Загалом, за цей період середня пенсія по країні зросла на 39 гривень.
Скільки людей отримують мінімальну пенсію
- 29% або 3,08 мільйони українців отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень;
- Виплати, менші за 2 тисячі гривень отримують менше ніж 1% пенсіонерів – майже 64 тисяч осіб.
У найближчі роки планується збільшити розміри мінімальної пенсії. Очікуються такі підвищення:
- у 2024 році — з 2 093 до 2 361 гривні;
- у 2025 році — до 2 573 гривень;
- у 2026 році — до 2 774 гривень.
Яка наразі середня пенсія в Україні
Наразі середня пенсія має такий вигляд:
- до 3 тисяч гривень – 29,8%;
- 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;
- 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- понад 10 тисяч гривень – 10,70%