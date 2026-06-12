Не лише західні санкції: чому російська металургія впала до 15-річного мінімуму
Російська металургія має все гірші показники, серед причин цього не лише обмеження від ЄС та санкції. На становище металургів також впливає внутрішній ринок та проблемні кредити компаній.
Чому російська металургія у кризі?
Про те, що випливає на галузь, пише російський ресурс РБК.
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Відомо, що за підсумками 2025 року виплавка сталі в Росії впала до 67 мільйонів тонн. Цей показник найнижчий за останні 15 років.
У довоєнний період, або 2021 рік, галузь втратила 12% випуску або близько 9 мільйонів тонн за рік. Натомість лише за перший квартал 2026 року виробництво сталі втратило 10,4%. Навіть попри замовлення оборонних заводів.
На ринок металу чинять тиск два ключові фактори. По-перше, скорочення попиту всередині країни у металомістких галузях – будівництві, машинобудуванні, нафтогазовому секторі, суднобудуванні, виробництві сільгосптехніки та залізничних вагонів. По-друге, закриття більшості експортних ринків,
– пояснив Олексій Паршуков, старший віцепрезидент Промислово-металургійного холдингу (ПМХ).
Зокрема на ситуацію впливає не тільки зменшення внутрішнього споживання. Через західні санкції метал не купують в ЄС, США, Великобританії, Канаді, Японії та інших державах, на які Кремль раніше сподівався.
Хоча металурги змінили напрямок експорту й переорієнтувалися на Туреччину, країни СНД, Китай – це суттєво не змінило ситуацію. Так, за 2021 – 2024 роки продажі сталі скоротилися на третину.
Водночас Паршуков додав, що майже всі великі компанії чорної металургії показали спад за прибутками в останній фінансовий рік.
Зокрема Магнітогорський металургійний комбінат за підсумками 2025 року має чисті збитки в розмірі 14,9 мільярда рублів. Прибутки "Северстали" зменшились в 5 разів. Грошовий потік компанії став від'ємним, а надходження на рахунки виявилися меншими від відтоку коштів на 30,5 мільярда рублів.
Зокрема "Северсталь" зменшила ремонтний фонд на 15%, капітальні вкладення – на 24%. Серед заходів "виживання" також обмеження індексацій зарплат і зупинка деяких стратегічних проєктів.
Нині також зростає проблема заборгованостей. Адже в минулому році металурги взяли в банках 2,6 трильйона рублів на покриття дефіцитів. Однак проблемні кредити в галузі зросли до 600 мільярдів рублів.
Російська металургія є однією з найбільших галузей промисловості, однак за оцінками аналітиків криза у сфері може затягнутися на роки. У ситуації, коли галузь не отримуватиме держпідтримки, становище металургів може зрівнятися з 2000-ми роками.
Нагадаємо, наприкінці першого кварталу 2026 року у Росії заявляли про нібито покращення ситуації в галузі металургії. Натомість експерти зазначають, що навіть великі металургійні підприємства можуть закриватися через накопичені проблеми. До того ж занепадають інші сфері. Наприклад, мишинобудівництво, сільське господарство, вугільна галузь.