Київський метрополітен вважається найзбитковішим в Україні. Ситуація там лише погіршується. У інших метрополітенів України ситуація не краща.

Яка ситуація з українським метром зараз?

За перші 6 місяців 2025 року Київський метрополітен отримав найбільші збитки. Вони сягнули – 2,59 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слово і діло".

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Як змінювалась ситуація в українських метрополітенах з 2022 по 2025 роки:

Київський метрополітен

Після початку повномасштабної війни дохід цього метрополітену знизився до 1,08 мільярдів гривень. Далі ситуація змінювалась так:

у 2023 та 2024 роках – дохід зріс до 1,63 мільярда гривень;

за першу половину 2025 року – 833,6 мільйона гривень (це на 3,3% більше ніж у аналогічний період торік, тоді було – 806,6 мільйона гривень).

Зауважте! З початку 2025 року метрополітен в Києві вже зазнав збитків у розмірі – 2,59 мільярда гривень.

Харківський метрополітен

Дохід цього метрополітену за 2022 рік сягнув – 158 мільйонів гривень. Надалі його дохідність змінювалась так:

у 2023 році – лише 24,4 мільйона гривень;

у 2024 році – 29,4 мільйона гривень;

за першу половину 2025 року – 65,7 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У Харкові було впроваджено безоплатний проїзд у комунальному транспорті з травня 2022 року.

Харківський метрополітен також відчуває збитки зараз. За перші 6 місяців 2025 року вони вже сягнули – 234,5 мільйона гривень.

Дніпровський метрополітен

У 2022 році Дніпровський метрополітен "заробив" – 18,5 мільйонів гривень. Далі його доходи різнились:

у 2023 році вони сягали – 21,1 мільйона гривень;

у 2024 році – 19,8 мільйона гривень;

за перші 6 місяців 2025 рок – 10,3 мільйона гривень.

Дніпровський метрополітен також відчуває вагомі збитки. З початку 2025 року вони вже сягнули – 14,2 мільйона гривень.

Криворізьке метро

Криворізьке метро продемонструвало значне зростання доходів у 2022. За підсумками цього року воно сягнуло – 516,9 мільйона гривень.

Надалі дохід у метрополітену Кривого Рогу змінювався так:

у 2023 році – 552 мільйони гривень;

у 2024 році – 554,2 мільйона гривень;

за першу половину 2025 року – 295,7 мільйона гривень.

Це може свідчити про зміну моделей оплати чи субсидування (наприклад, перехід до компенсації з бюджету). У Кривому Розі проїзд також безоплатний, для жителів міста з травня 2021, для решти пасажирів з квітня 2022,

– йдеться у повідомленні видання.

За першу половину 2025 року уже відчутні вагомі збитки в метрополітені Кривого Року. За цей період вони сягнули – 18,9 мільйона гривень