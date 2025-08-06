Какова ситуация с украинским метром сейчас?

За первые 6 месяцев 2025 года Киевский метрополитен получил наибольшие убытки. Они достигли – 2,59 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слово и дело".

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Как менялась ситуация в украинских метрополитенах с 2022 по 2025 годы:

Киевский метрополитен

После начала полномасштабной войны доход этого метрополитена снизился до 1,08 миллиардов гривен. Далее ситуация менялась так:

в 2023 и 2024 годах – доход вырос до 1,63 миллиарда гривен;

за первую половину 2025 года – 833,6 миллиона гривен (это на 3,3% больше чем в аналогичный период прошлого года, тогда было – 806,6 миллиона гривен).

Заметьте! С начала 2025 года метрополитен в Киеве уже понес убытки в размере – 2,59 миллиарда гривен.

Харьковский метрополитен

Доход этого метрополитена за 2022 год достиг – 158 миллионов гривен. В дальнейшем его доходность менялась так:

в 2023 году – только 24,4 миллиона гривен;

в 2024 году – 29,4 миллиона гривен;

за первую половину 2025 года – 65,7 миллиона гривен.

Обратите внимание! В Харькове был внедрен бесплатный проезд в коммунальном транспорте с мая 2022 года.

Харьковский метрополитен также испытывает убытки сейчас. За первые 6 месяцев 2025 года они уже достигли – 234,5 миллиона гривен.

Днепровский метрополитен

В 2022 году Днепровский метрополитен "заработал" – 18,5 миллионов гривен. Далее его доходы различались:

в 2023 году они достигали – 21,1 миллиона гривен;

в 2024 году – 19,8 миллиона гривен;

за первые 6 месяцев 2025 года – 10,3 миллиона гривен.

Днепровский метрополитен также испытывает весомые убытки. С начала 2025 года они уже достигли – 14,2 миллиона гривен.

Криворожское метро

Криворожское метро продемонстрировало значительный рост доходов в 2022. По итогам этого года они достигли – 516,9 миллиона гривен.

В дальнейшем доход у метрополитена Кривого Рога менялся так:

в 2023 году – 552 миллиона гривен;

в 2024 году – 554,2 миллиона гривен;

за первую половину 2025 года – 295,7 миллиона гривен.

Это может свидетельствовать об изменении моделей оплаты или субсидирования (например, переход к компенсации из бюджета). В Кривом Роге проезд также бесплатный, для жителей города с мая 2021, для остальных пассажиров с апреля 2022,

– говорится в сообщении издания.

За первую половину 2025 года уже ощутимы весомые убытки в метрополитене Кривого Рока. За этот период они достигли – 18,9 миллиона гривен