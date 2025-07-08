Сначала в Киевском метрополитене был маршрут с Вокзальной до Днепра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Почему в Киеве построили сначала именно 5 станций метро

Строительство метрополитена в Киеве приходится на разгар холодной войны, поэтому учитывали те реалии, в который находились. Предполагали, что метро будут использовать для эвакуации населения, поэтому первой станцией стала Вокзальная.

По той же причине строили маршрут до Днепра, ведь там также можно было организовать эвакуацию по воде, привлечь речной транспорт. Первые станции соединяли стратегические объекты столицы.

Это несложно проследить, ведь первые 5 станций это: "Вокзальная, "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", и "Днепр".



Метро в Киеве имело двойное назначение / Фото Pexels

На "Арсенальной" тогда работал завод, который также был среди стратегических объектов.

На первый план тогда выходило не удобство, как можно подумать, а именно практичность возведения такого маршрута. Конечно, это также и удобно, ведь станции позволяли разгрузить центр Киева, однако в первую очередь учитывали именно возможность эвакуации.

Кстати, существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, образовавших Крещатик. Другая версия утверждает, что название происходит от местности, где Крещатицкий поток впадал в Почайну, место крещения Руси.